Calciomercato Spal: accordo con l’Inter per il prestito di Esposito (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Spal: il club ferrarese ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito di Sebastiano Esposito. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Spal e Inter avrebbero trovato l’intesa totale per il prestito di Sebastiano Esposito. Nell’incontro andato in scena nella sede nerazzurra, i due club hanno trovato l’accordo per un prestito secco. Manca il sì del classe 2002 che dovrebbe sciogliere le riserve in queste ore. Sebastiano Esposito potrebbe raggiungere in Serie B suo fratello Salvatore, centrocampista di proprietà proprio della Spal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020): il club ferrarese ha trovato l’con l’Inter per ildi Sebastiano. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzioe Inter avrebbero trovato l’intesa totale per ildi Sebastiano. Nell’incontro andato in scena nella sede nerazzurra, i due club hanno trovato l’per unsecco. Manca il sì del classe 2002 che dovrebbe sciogliere le riserve in queste ore. Sebastianopotrebbe raggiungere in Serie B suo fratello Salvatore, centrocampista di proprietà proprio della. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Spal, per #Esposito c'è l'accordo con l'#Inter - DaniloBatresi : RT @SkySport: Futuro Esposito, accordo Inter-Spal. Ora serve il sì del giocatore - kupaleon : RT @DiMarzio: #Spal, per #Esposito c'è l'accordo con l'#Inter - internewsit : Esposito: un fattore potrebbe essere decisivo per accettare la SPAL - - sportli26181512 : Futuro Esposito, accordo Inter-Spal. Ora serve il sì del giocatore: L'attaccante classe 2002 vicino alla partenza i… -