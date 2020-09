Alessandro Enriquez | assaggio di primavera

(Di lunedì 21 settembre 2020) La calda stagione non sembra essere poi così lontana. Lo sanno bene gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione dell’anteprima della nuova collezione SS21 firmata Alessandro Enriquez. Lo stilista ha infatti deciso di dare un assaggio di quel che sarà svelando alcune sue creazioni in una cornice speciale, la boutique comasca del gruppo Tessabit. Una collaborazione, quella tra i due marchi, suggellata da una t-shirt special edition Enriquez x Tessabit, creata per l’occasione e dedicata all’Italia, all’amore e al cibo.

