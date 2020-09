Uomini e Donne, Jessica Antonini ha scelto (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo sole tre puntate di permanenza sul trono di “Uomini e Donne”, Jessica Antonini ha già scelto il suo compagno per la vita: trattasi di Davide Lo Russo A “Uomini e Donne” Jessica Antonini stabilisce un record: dopo sole tre puntate di permanenza nel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la tronista ha infatti già scelto l’uomo col quale intraprendere una relazione fuori dal programma. Si tratta del corteggiatore Davide Lo Russo, che ha detto sì. Quella di Jessica, modella e tatuatrice di 29 anni già mamma di un bambino di 5 che (per sua stessa ammissione) ha cresciuto facendo affidamento sulle sue sole forze, è stata una ... Leggi su zon (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo sole tre puntate di permanenza sul trono di “”,ha giàil suo compagno per la vita: trattasi di Davide Lo Russo A “stabilisce un record: dopo sole tre puntate di permanenza nel dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la tronista ha infatti giàl’uomo col quale intraprendere una relazione fuori dal programma. Si tratta del corteggiatore Davide Lo Russo, che ha detto sì. Quella di, modella e tatuatrice di 29 anni già mamma di un bambino di 5 che (per sua stessa ammissione) ha cresciuto facendo affidamento sulle sue sole forze, è stata una ...

