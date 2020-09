Una Vita, anticipazioni: Camino riprende a parlare per salvare Cesareo (Di domenica 20 settembre 2020) Camino - Una Vita La protagonista assoluta delle prossime puntate di Una Vita sarà la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar), che riprenderà improvvisamente a parlare quando il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) rischierà di venire aggredito in strada da un malvivente. Da quel momento in poi, i telespettatori incominceranno gradualmente a capire qual è il trauma che, per un certo periodo, ha costretto la figlia di Felicia (Susana Soleto) al mutismo. E tutto ciò coinciderà con l’arrivo ad Acacias di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), un uomo che ha un conto in sospeso con le due donne ed Emilio (Josè Pastor). Ecco le anticipazioni da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020. Una Vita: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 settembre 2020)- UnaLa protagonista assoluta delle prossime puntate di Unasarà la giovanePasamar (Aria Bedmar), cherà improvvisamente aquando il sorvegliante(Cesar Vea) rischierà di venire aggredito in strada da un malvivente. Da quel momento in poi, i telespettatori incominceranno gradualmente a capire qual è il trauma che, per un certo periodo, ha costretto la figlia di Felicia (Susana Soleto) al mutismo. E tutto ciò coinciderà con l’arrivo ad Acacias di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), un uomo che ha un conto in sospeso con le due donne ed Emilio (Josè Pastor). Ecco leda domenica 20 a sabato 26 settembre 2020. Una: ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le trame dal 21 al 27 settembre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Rossana Rossanda è morta a Roma: l'ex dirigente del Pci e fondatrice de “Il manifesto” aveva 96 anni

Addio a Rossana Rossanda: è morta nella notte a Roma la fondatrice de “Il manifesto”, oltre che scrittrice ed ex dirigente del PCI negli anni cinquanta e sessanta. Aveva 96 anni. Nata a Pola il 23 apr ...

Sull’isola ho fatto il tentatore ma la mia vita è per il volley

«Frank spalle d'acciaio», lo hanno soprannominato durante l'ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio.Lui, il 23enne veronese Francesco Cottarelli, tra i «tentatori» protagonisti d ...

La vita per niente facile del detective "Easy"

Walter Mosley ha sempre ammesso di essere cresciuto leggendo le storie di scrittori come Hammett e Chandler. E ha sempre considerato Ross MacDonald un grande giocoliere di parole perfette per l'harboi ...

