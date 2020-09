Tu si que vales, battibecco tra Mammucari e Rudy Zerbi: “Dillo a tuo fratello…” (Di domenica 20 settembre 2020) Scontro decisamente sopra le righe quello avvenuto nello studio di Tu si que vales, tra i giudici Rudy Zerbi e Teo Mammucari. I due non si sono mai risparmiati critiche reciproche, ma stavolta sono passati a parole pesanti. Ecco cosa è successo. Mammucari a Zerbi: “Non stai dicendo la verità” Partenza col botto per il … L'articolo Tu si que vales, battibecco tra Mammucari e Rudy Zerbi: “Dillo a tuo fratello…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) Scontro decisamente sopra le righe quello avvenuto nello studio di Tu si que, tra i giudicie Teo. I due non si sono mai risparmiati critiche reciproche, ma stavolta sono passati a parole pesanti. Ecco cosa è successo.: “Non stai dicendo la verità” Partenza col botto per il … L'articolo Tu si quetra: “Dillo a tuo fratello…” proviene da www.meteoweek.com.

vogliouncane : RT @heyilovenajwa: IL PROGRAMMA MIGLIORE CHE ESISTA IN TUTTO IL MONDO È TU SI QUE VALES YOU CAN'T CHANGE MY MIND PERCHÉ HO RAGIONE #tusique… - infoitcultura : «Ballando con le stelle»: l esordio di Milly Carlucci contro il colosso «Tu si que vales» - infoitcultura : Ballando e Tu Sì Que Vales: Milly sfida la De Filippi, i risultati dello scontro in tv - OsimoSiamoNoi : ''Il padellofono' Massimo Lorenzetti - contardiseb : ?? Sono felicissimo di annunciarvi che ho appena firmato il casting per partecipare a Tu Si Que Vales! ??? Ora non m… -