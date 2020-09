Parma Napoli | Grassi | «Un’altra cosa con i tifosi allo stadio»

(Di domenica 20 settembre 2020) Il centrocampista delha parlato nell’intervdel match colAlberto, centrocampista del, al termine del primo tempo contro ilha parlato ai microfoni di Dazn. «C’è tanto caldo, ma dobbiamo essere bravi a gestire la palla quando la recuperiamo perché loro sono bravi nel palleggio e ad andare avanti. C’è da stare attenti perché appena lasci mezzo metro ilva in porta.? Anche se sono pochi è diverso giocare con qualcuno. Lovuoto è davvero triste». Leggi su Calcionews24.com

Si ricomincia davanti ai mille spettatori del Tardini. PARMA (4-3-1-2) 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 3 Pezzella; 10 Hernani, 15 Brugman, 8 Grassi; 33 Kucka; 45 Inglese, 11 Cornelius.Novità nell'ultima ora PARMA-NAPOLI (0-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI StadioTardini.it (Oggi) - Buongiorno a tutti i tifosi crociati; in “zona pranzo”, al Tardini, a ...Buongiorno a tutti i tifosi crociati; in “zona pranzo”, al Tardini, alla presenza non solo di mille tifosi ma anche del nuovo Presidente, Mr Krause, il Parma incomincia questo suo nuovo campionato e l ...