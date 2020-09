Gualtieri | ' Nel 2021 stop alla cassa integrazione generalizzata per tutti' - ' Quota 100 non è stata un' idea saggia'

(Di domenica 20 settembre 2020) 'Escludo' per il prossimo anno 'che ci sia lae gratuita per, già ora la stiamo superando'. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto, ...

Roma, 20 set 19:03 - (Agenzia Nova) - La cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti è una prospettiva che già stiamo superando. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervista ...Roma, 20 set 19:10 - (Agenzia Nova) - La Quota 100 non è stata un modo saggio di spendere risorse, essendo concentrata su una platea ristretta. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, inter ..."Escludo" per il prossimo anno "che ci sia la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti, già ora la stiamo superando". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, interv ...