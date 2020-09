Grande Fratello Vip, Adua pronta ad abbandonare: “Non so se ho fatto la scelta giusta” (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo l’uscita di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip, anche un’altra concorrente starebbe riflettendo sulla sua permanenza nel reality. Si tratta di Adua Del Vesco, che solo ieri era decisa a lasciare il programma. Cosa è successo? “Non so se rimanere” – È successo ieri, durante una serata festosa dove i vari concorrenti stavano … L'articolo Grande Fratello Vip, Adua pronta ad abbandonare: “Non so se ho fatto la scelta giusta” Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo l’uscita di Flavia Vento dalla casa delVip, anche un’altra concorrente starebbe riflettendo sulla sua permanenza nel reality. Si tratta diDel Vesco, che solo ieri era decisa a lasciare il programma. Cosa è successo? “Non so se rimanere” – È successo ieri, durante una serata festosa dove i vari concorrenti stavano … L'articoloVip,ad: “Non so se holagiusta”

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, “Fausto Leali sarà squalificato”: ecco cosa ha detto dopo l’elogio a Mussolini - ellison_debarre : 21/09/2020 Vi aspettiamo stasera alle 21:20 per la terza puntata del grande fratello vip; non prendete impegni e si… -