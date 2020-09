Fausto Leali choc al Gf Vip: “Nero è il colore, negro la razza” (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali rischia di nuovo l’espulsione dal Gf Vip dopo aver pronunciato una frase sulle persone di colore che non è passata inosservata. Fausto Leali stupisce ancora. Il cantante continua a inanellare gaffe nella casa del Grande Fratello Vip e rischia di nuovo l’espulsione dal reality per aver pronunciato una frase che non è passata … L'articolo Fausto Leali choc al Gf Vip: “Nero è il colore, negro la razza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 settembre 2020)rischia di nuovo l’espulsione dal Gf Vip dopo aver pronunciato una frase sulle persone diche non è passata inosservata.stupisce ancora. Il cantante continua a inanellare gaffe nella casa del Grande Fratello Vip e rischia di nuovo l’espulsione dal reality per aver pronunciato una frase che non è passata … L'articoloal Gf Vip: “Nero è illa razza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - fanpage : #FaustoLeali ancora nella bufera: dopo le frasi su Mussolini e il fascismo stavolta sottolinea la differenza tra le… - Alwaysxluke : RT @WillHerondaleJM: Fausto Leali continua imperterrito a dire la n word quando tutti gli dicono di non farlo e nostante Enock gli abbia sp… - amami_adesso : RT @aslkpoqw9: Per me era già gravissima l'uscita che fece su Mussolini, questa è aberrante dove chiama ne*ro un ragazzo, identifica i ner… -