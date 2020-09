Elezioni, a San Giorgio a Cremano ultracentenaria al seggio per sostenere il nipote (Di domenica 20 settembre 2020) Al seggio a 104 anni per votare il nipote, candidato sindaco. E’ successo questa mattina a San Giorgio a Cremano (Napoli). Il sindaco uscente Giorgio Zinno, ricandidatosi per conquistare un secondo mandato nella città che ha dato i natali a Massimo Troisi, si è recato questa mattina al seggio elettorale in compagnia della famiglia e, soprattutto, della nonna Margherita, 104 anni, la votante più anziana di San Giorgio a Cremano. “Ho votato mio nipote 5 anni fa – ha detto nonna Margherita – pensavo di non tornare più al voto e invece sono ancora qua con lui. Gli auguro il meglio”. Zinno, sostenuto da 9 liste tra le quali Pd, Italia Viva e Campania Libera, è uno dei 5 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 settembre 2020) Ala 104 anni per votare il, candidato sindaco. E’ successo questa mattina a San(Napoli). Il sindaco uscenteZinno, ricandidatosi per conquistare un secondo mandato nella città che ha dato i natali a Massimo Troisi, si è recato questa mattina alelettorale in compagnia della famiglia e, soprattutto, della nonna Margherita, 104 anni, la votante più anziana di San. “Ho votato mio5 anni fa – ha detto nonna Margherita – pensavo di non tornare più al voto e invece sono ancora qua con lui. Gli auguro il meglio”. Zinno, sostenuto da 9 liste tra le quali Pd, Italia Viva e Campania Libera, è uno dei 5 ...

ROMA. Alle ore 12 l'affluenza per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è pari al 12,10%. Il dato, fornito dal Ministero dell'Interno, si riferisce a 5.331 comuni su 7.903 ed è anco ...

GENOVA - Il più grande è Lerici con oltre 10mila abitanti, il più picciolo è Aquila d'Arroscia con appena 176. La Liguria domenica e lunedì va al voto non solo per le elezioni regionali e il referendu ...

A votare sono stati tre nuclei familiari, per un totale di 5 persone, nei comuni di Lecce, Lizzanello e Poggiardo che hanno fatto esplicita richiesta. Continuano regolarmente le elezioni per scegliere ...

