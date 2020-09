Elezioni 2020 | al via il voto | alle urne 11 comuni tra novarese e Vco

Adnkronos : Elezioni, Sileri: 'Non ci sono rischi sanitari, andate a votare' - repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - MediasetTgcom24 : Regionali 2020, la campagna elettorale si chiude nel segno della Toscana #elezioni2020 - ObiettivoNews1 : ELEZIONI – Affluenza alle urne – Piemonte - MarracinoD : RT @gabelmanu: Di Battista: Se domani Emiliano, Fitto, Giani, Tizio, Caio, Sempronio dovessero perdere le elezioni la colpa sarà soltanto l… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2020

Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei c ...SALENTO – In alcuni paesi gli appuntamenti importanti tra domenica 20 settembre e lunedì 21 sono tre: regionali pugliesi, referendum e rinnovo del Consiglio comunale. Si vota in comuni popolosi e impo ...Alle Regionali Marche 2020 sono in tutto 8 i candidati Presidente che si sfidano per la conquista del nuovo Consiglio Regionale: Francesco Acquaroli (FdI) viene sostenuto dalle liste di Lega, Fratelli ...