Crescono i decessi per Covid, zone rosse come a La Spezia: si pensa a mini lockdown locali

Contagi in calo ma nuove zone rosse locali. Con l'autunno in vista e con tutte le incognite che questo porta con sé, la situazione dell'Italia per il momento appare sotto controllo.

Covid Lazio, bollettino oggi 20 settembre: 165 nuovi casi (119 a Roma)

Oggi nel Lazio si registrano 165 nuovi casi di questi 119 sono nel Comune di Roma. Nell'intera provincia in base al bollettino di oggi 20 settembre 2020 i nuovi contagi sono 147. Nelle altre province ...

Covid, in Lombardia meno contagi e meno ricoveri. Varese, 16 nuovi casi

MILANO – Scendono i nuovi contagi, ma anche decessi e ricoveri, nel report di oggi, 20 settembre, sulla situazione del Coronavirus in Lombardia. Sono 211 i casi positivi emersi nelle ultime 24 ore, s ...

Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi contagi e 5 morti

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Sono 211 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 25 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Region ...

