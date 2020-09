Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 09:30 (Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2020 ORE 09:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI E NUOVAMENTE SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO RIMANIAMO SULLA VIA CASILINA DOVE RESTA IL CHIUSO IN DIREZIONE DEL CENTRO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA RAMMENTIAMO AGLI UTENTI CHE LA LINEA TERMINI – CENTOCELLE È NUOVAMENTE ATTIVA DA OGGI MA AL MOMENTO SONO DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 E LE LINEE 409 E N409 SONO LIMITATE ALLA STAZIONE METRO C MALATESTA TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 09:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAQUALCHE DISAGIO SU VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI E NUOVAMENTE SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO RIMANIAMO SULLA VIA CASILINA DOVE RESTA IL CHIUSO IN DIREZIONE DEL CENTRO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAPUA E VIA BUFALINI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA RAMMENTIAMO AGLI UTENTI CHE LA LINEA TERMINI – CENTOCELLE È NUOVAMENTE ATTIVA DA OGGI MA AL MOMENTO SONO DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11 E LE LINEE 409 E N409 SONO LIMITATE ALLA STAZIONE METRO C MALATESTA TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - nanni_antonio : RT @marcellone8: Secondo Roma Today er direttore de la 7 cairo editore è caduto in una via der 1 municipio, dove la manutenzione se non è g… - AntonioNanni5 : RT @marcellone8: Secondo Roma Today er direttore de la 7 cairo editore è caduto in una via der 1 municipio, dove la manutenzione se non è g… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com