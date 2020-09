Tentato omicidio a Roma: 50enne di Pomezia massacrato con un bastone e spinto nel Tevere (Di sabato 19 settembre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino ungherese di 38 anni, incensurato e senza fissa dimora, con l’accusa di Tentato omicidio. L’uomo si trovava sulla banchina del fiume Tevere, nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II, lato LungoTevere dei Fiorentini, quando, per futili motivi e senza una ragione apparente, ha ingaggiato un’animata discussione con un 50enne originario di Pomezia, anch’egli nella Capitale senza fissa dimora. La lite degenera: il 50enne buttato nel Tevere La lite è degenerata e il cittadino ungherese, in un impeto di rabbia, ha sferrato calci e pugni al suo antagonista, poi, con un grosso ramo di un albero che aveva con sé, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della CompagniaSan Pietro hanno arrestato un cittadino ungherese di 38 anni, incensurato e senza fissa dimora, con l’accusa di. L’uomo si trovava sulla banchina del fiume, nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II, lato Lungodei Fiorentini, quando, per futili motivi e senza una ragione apparente, ha ingaggiato un’animata discussione con unoriginario di, anch’egli nella Capitale senza fissa dimora. La lite degenera: ilbuttato nelLa lite è degenerata e il cittadino ungherese, in un impeto di rabbia, ha sferrato calci e pugni al suo antagonista, poi, con un grosso ramo di un albero che aveva con sé, ...

