Sebastian Giovinco positivo al Coronavirus

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020)è risultatoal. L’ex calciatore di Parma e Juventus, attualmente all’Al-Hila, ha scoperto di essere stato contagiato dopo i tamponi effettuati dal suo club e dovrà adesso seguire il consueto periodo di quarantena: “A seguito dei controlli medici, i due giocatori Salem AlDawsari esono risultati positivi al Covid-19, insieme al fisioterapista Nery. Ci saranno quindi i classici periodi di quarantena per loro”. Questa la breve nota della società sui propri canali social, che annuncia un altro calciatoreoltre all’italiano. Following medical tests, the two players “Salem AlDawsari” and “...