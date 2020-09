Sampdoria | Palombo | «Possiamo battere la Juventus Su Pirlo »

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Il collaboratore tecnico della, Angelo, ha parlato della sfida contro lae della sua esperienza blucerchiata Angelo, attuale collaboratore tecnico della, ha parlato di vari temi ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:– «Ci conosciamo da tanto, è un rapporto che va avanti da anni. Sono felice dell’opportunità che ha avuto, già da giocatore era avanti come piedi e come pensiero e può far bene anche come allenatore perché ha le idee chiare». MATCH CONTRO LA– «La Juve ha grandi campioni, lui è un ragazzo intelligente e al di là della tattica sarà una gara dura. Faranno una partita d’attacco, ci ...