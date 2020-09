(Di sabato 19 settembre 2020) MILANO - Buona la prima per l'che batte, all'esordio nel campionato, lacon il punteggio di 3-0. La gara si sblocca nella prima frazione, con la rete di, nella ...

Inter : ?? | FINALE Gara finita al 'Breda', ottimo esordio nel Campionato #Primavera1TIM da parte dei ragazzi di Madonna!… - Inter : ?? | FORMAZIONI Riparte il Campionato #Primavera1TIM! ?? Oggi alle 1?3? l'esordio dei ragazzi di Armando Madonna: e… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Primavera, il giovane #Esposito regala spettacolo in #InterSampdoria. Vince anche il #Milan - sportli26181512 : #Primavera, Inter-Sampdoria 3-0: Esposito, Squizzato e Oristanio: Buona la prima per i nerazzurri di Madonna… - bianca_caimi : RT @90ordnasselA: È di Sebastiano #Esposito il primo gol della stagione dell’ @Inter Primavera. -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Inter

Buona partenza dell'Inter, anche se il primo pericolo lo crea la Samp, all'11', con una conclusione di Marrale. L'Inter replica poco dopo, con Oristanio, bravo Avogadri a deviare in corner. Punteggio ...Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 19 settembre 2020, dove spiccano Fiorentina-Torino e Verona-Roma anticipi che aprono la 1a... Dove veder ...Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni l’Inter Primavera batte i pari età della Sampdoria per 3 a 0 . Nel primo tempo i padroni di casa riescono a spezzare l’equilibrio iniziale intorno al 24' grazie ...