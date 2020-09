Precipita in un burrone e muore, il marito prova a salvarla ma cade: ora è in fin di vita (Di sabato 19 settembre 2020) Tragedia a Strembo, in val Rendena. Una coppia di coniugi finisce in un burrone. La prima a Precipitare è Giuditta Martinelli, e poi il marito nel tentativo di cercarla. I due si trovavano ad alta quota alla ricerca di funghi. L’uomo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino e versa in condizioni molto gravi, tenuto ancora sotto controllo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Giuditta Martinelli, 71 anni, originaria di Orzinuovi, perde la vita nei boschi sopra Strembo, in val Rendena. Per Giuliano Andrico, 74 anni, marito della vittima, la situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi minuti. L’uomo, partito alla ricerca della moglie Precipitata nel burrone durante una escursione alla ricerca dei funghi, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Tragedia a Strembo, in val Rendena. Una coppia di coniugi finisce in un. La prima are è Giuditta Martinelli, e poi ilnel tentativo di cercarla. I due si trovavano ad alta quota alla ricerca di funghi. L’uomo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino e versa in condizioni molto gravi, tenuto ancora sotto controllo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Giuditta Martinelli, 71 anni, originaria di Orzinuovi, perde lanei boschi sopra Strembo, in val Rendena. Per Giuliano Andrico, 74 anni,della vittima, la situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi minuti. L’uomo, partito alla ricerca della moglieta neldurante una escursione alla ricerca dei funghi, ha ...

Il dramma è avvenuto a Strembo, in provincia di Trento. I due coniugi erano usciti per raccogliere i funghi. La donna è precipitata in un burrone ed è morta. Il marito, per tentare di salvarla, è cadu ...

Il cercatore di funghi è uscito di strada cadendo giù in un dirupo ed è morto sul colpo fra le lamiere della sua auto, sul posto i vigili del fuoco PRACCHIA — Stava tornando da una giornata in cerca d ...

Tragedia ad alta quota in Trentino Alto Adige: una donna di 71 anni, Giuditta Martinelli, di Orzinuovi, nel Bresciano, è morta precipitando in un dirupo nei boschi sopra Strembo, in val Rendena. Il ma ...

