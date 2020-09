Loredana Bertè choc “Violentata e picchiata, in ospedale in taxi: stavo svenendo” (Di sabato 19 settembre 2020) Loredana Bertè si è raccontata oggi nel salotto vuoto di Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin, rivelando una parentesi molto dolorosa della sua vita ed in particolare della sua adolescenza. La rocker nostrana ha infatti raccontato di essere stata vittima di violenza quando aveva appena 16 anni. La sua salvezza la deve ad un vero... L'articolo Loredana Bertè choc “Violentata e picchiata, in ospedale in taxi: stavo svenendo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 settembre 2020)Bertè si è raccontata oggi nel salotto vuoto di Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin, rivelando una parentesi molto dolorosa della sua vita ed in particolare della sua adolescenza. La rocker nostrana ha infatti raccontato di essere stata vittima di violenza quando aveva appena 16 anni. La sua salvezza la deve ad un vero... L'articoloBertè“Violentata e, ininsvenendo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

