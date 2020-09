Lina Sastri e Simone Di Pasquale – La Samba – Ballando 2020 – VIDEO (Di sabato 19 settembre 2020) Lina Sastri e Simone Di Pasquale scendono in pista nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 come terza coppia in gara. L’attrice ha deciso di mostrare il suo lato più ironico in questa nuova avventura e il maestro di ballo di certo non l’ha ostacolata nel suo piano. “Un ciclone, bel caratterino, bella energia”, dice dell’allieva. Lina Sastri e Simone Di Pasquale hanno affrontato delle difficoltà durante le prove. L’artista in particolare non era abituata a seguire un maestro, dato che nella sua carriera è solita comandare. La coppia propone una Samba al ritmo della Tamurriata Nera. Lina Sastri e ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020)Discendono in pista nella prima puntata dicon le Stellecome terza coppia in gara. L’attrice ha deciso di mostrare il suo lato più ironico in questa nuova avventura e il maestro di ballo di certo non l’ha ostacolata nel suo piano. “Un ciclone, bel caratterino, bella energia”, dice dell’allieva.Dihanno affrontato delle difficoltà durante le prove. L’artista in particolare non era abituata a seguire un maestro, dato che nella sua carriera è solita comandare. La coppia propone unaal ritmo della Tamurriata Nera.e ...

