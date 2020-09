Il vaffa del quotidiano greco Dimokratia fa infuriare Erdogan. E Atene... (Di sabato 19 settembre 2020) "Fanculo Erdogan", il titolone di Dimokratia è forte. Un insulto che ha suscitato l'ira di Ankara a cui però Atene ha subito risposto: il ministero degli Esteri greco ha denunciato i toni oltraggiosi ... Leggi su formiche (Di sabato 19 settembre 2020) "Fanculo", il titolone diè forte. Un insulto che ha suscitato l'ira di Ankara a cui peròha subito risposto: il ministero degli Esteriha denunciato i toni oltraggiosi ...

TerzoliAdele : @vitocrimi @beppe_grillo Crimi, per favore, quel tale ha sputato vaffa per anni e lei difende un ulteriore atteggia… - Simo07827689 : RT @Patty66509580: @GregoriodeFalco Falco abbassa le ali e prendi il volo direzione del vaffa.... - Patty66509580 : @GregoriodeFalco Falco abbassa le ali e prendi il volo direzione del vaffa.... - LeleVr59 : @fattoquotidiano Se la ragioni del NO non si reggono in piedi direi che nemmeno le ragioni del SI siano messe megli… - _fdm1 : @La7tv Ignoratore dell‘ARTE della POLITICA ,DI MAIO e il suo SCIAMANO imbroglione del VAFFA DAY GRILLO del FANCULO -

Ultime Notizie dalla rete : vaffa del Il vaffa del quotidiano greco Dimokratia fa infuriare Erdogan. E Atene... Formiche.net Il vaffa del quotidiano greco Dimokratia fa infuriare Erdogan. E Atene…

Un titolo molto forte contro Erdogan, le proteste formali di Ankara e il mea culpa di Atene – che pensa alla propria militarizzazione, mentre la Turchia continua a rivendicare le proprie istanze nell' ...

Alfonso Signorini rimprovera la De Blanck: "Meno vaffa per favore"

L'uragano Patrizia De Blanck si abbatte sulla Casa del Gf Vip 5Gf Vip 5 De Blanck rimproverata per il suo linguaggio inappropriato. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del realit ...

Natalini. Referendum, perchè voto sì

Il referendum di domani sul taglio dei parlamentari si presta ad almeno due opposte letture e interpretazioni, entrambe ...

Un titolo molto forte contro Erdogan, le proteste formali di Ankara e il mea culpa di Atene – che pensa alla propria militarizzazione, mentre la Turchia continua a rivendicare le proprie istanze nell' ...L'uragano Patrizia De Blanck si abbatte sulla Casa del Gf Vip 5Gf Vip 5 De Blanck rimproverata per il suo linguaggio inappropriato. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del realit ...Il referendum di domani sul taglio dei parlamentari si presta ad almeno due opposte letture e interpretazioni, entrambe ...