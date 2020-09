Carlo De Benedetti e Scalfari hanno fatto pace: "Ci telefoniamo tutte le domeniche” (Di sabato 19 settembre 2020) A rifondare Repubblica “in realtà non ci ho mai pensato. Ho avuto un ottimo rapporto personale con Ezio Mauro ed Eugenio Scalfari”, con il quale dopo una frattura - dice - “abbiamo recuperato, ci telefoniamo tutte le domeniche”.Così Carlo De Benedetti intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Sulla nuova avventura con il giornale Domani - per il quale “ho già programmato il trasferimento della proprietà a una fondazione” - spiega: “abbiamo fatto una cosa del tutto nuova”. Sul futuro dei giornali: “Il modello è il New York Times, che dopo difficoltà drammatiche va benissimo: i ricavi digitali hanno superato i ricavi della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) A rifondare Repubblica “in realtà non ci ho mai pensato. Ho avuto un ottimo rapporto personale con Ezio Mauro ed Eugenio”, con il quale dopo una frattura - dice - “abbiamo recuperato, cile;.CosìDeintervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Sulla nuova avventura con il giornale Domani - per il quale “ho già programmato il trasferimento della proprietà a una fondazione” - spiega: “abbiamouna cosa del tutto nuova”. Sul futuro dei giornali: “Il modello è il New York Times, che dopo difficoltà drammatiche va benissimo: i ricavi digitalisuperato i ricavi della ...

