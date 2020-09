Alessia Marcuzzi e le voci su Stefano De Martino | ' Tutta colpa di un fiore | ora ci rido su'

Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - trash_italiano : Alessia Marcuzzi la vedo troppo bene a #TemptationIsland. - zazoomblog : Verissimo Alessia Marcuzzi ospite rompe il silenzio: la verità su De Martino e Belen - #Verissimo #Alessia… - Maryss84 : Io cmq bimba di Alessia Marcuzzi sin dai tempi di Fuego Sa condurre bene ogni programma le affidino, è allegra, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, parla del caso che l'ha coinvolta, suo malgrado, la scorsa estate: quella del flirt che le era stato attribuito con Stefano De Martino. La cond ...Non sono passate inosservate le frasi del concorrente di Temptation Island, Davide Varriale, che porta in prima serata tutto ciò che c’è di sbagliato in un rapporto d’amore: dalla violenza psicologica ...La conduttrice, ospite a Verissimo, dice la sua sul gossip dell'estate e poi confessa: "C'è stato un momento di crisi con mio marito durante il lockdown, ma è stato breve e l'abbiamo superato" Ospite ...