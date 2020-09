TikTok e WeChat da domenica spariranno dagli store iOS e Android americani (Di venerdì 18 settembre 2020) Il prolungarsi della procedura di acquisizione da parte di Oracle di TikTok, come “spinto” dal presidente statunitense Donald Trump ha forzato la reazione di quest’ultimo in maniera piuttosto eloquente: dalla prossima domenica, 20 settembre gli utenti statunitensi non potranno più usufruire delle applicazioni cinesi WeChat e TikTok che non saranno più scaricabili dagli store Android e iOs. Motivazioni In maniera non dissimile da quanto operato tempo addietro per Huawei, impossibilitata dal governo americano a usufruire dei servizi Google, il tycoon si è da tempo schierato contro Bytedance, creatrice della popolare applicazione TikTok, di proprietà cinese cosi cìme WeChat, app di ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Il prolungarsi della procedura di acquisizione da parte di Oracle di, come “spinto” dal presidente statunitense Donald Trump ha forzato la reazione di quest’ultimo in maniera piuttosto eloquente: dalla prossima, 20 settembre gli utenti statunitensi non potranno più usufruire delle applicazioni cinesiche non saranno più scaricabilie iOs. Motivazioni In maniera non dissimile da quanto operato tempo addietro per Huawei, impossibilitata dal governo americano a usufruire dei servizi Google, il tycoon si è da tempo schierato contro Bytedance, creatrice della popolare applicazione, di proprietà cinese cosi cìme, app di ...

repubblica : Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - ilpost : Da domenica negli Stati Uniti non sarà più possibile scaricare TikTok e WeChat - Agenzia_Ansa : #Usa, divieto per #WeChat e #TikTok a partire da domenica. 'La #Cina usa app per minacciare sicurezza nazionale'… - galata_mf : RT @IlPrimatoN: Su ordine di Trump da domenica 20 negli Usa è bandito il download delle app cinesi TikTok e WeChat - paoloangeloRF : Trump cancella WeChat e TikTok dagli app Store americani -