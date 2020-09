Scuola, nella seconda settimana decine di istituti ancora chiusi (Di venerdì 18 settembre 2020) Le scuole riaprono il 22 in Sardegna, il 24 in Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e in Campania. Le difficoltà nel reperire spazi e organici, o la necessità di procedere a sanificazioni profonde dopo il voto di domenica e lunedì, hanno convinto molti Comuni a posticipare Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 settembre 2020) Le scuole riaprono il 22 in Sardegna, il 24 in Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e in Campania. Le difficoltà nel reperire spazi e organici, o la necessità di procedere a sanificazioni profonde dopo il voto di domenica e lunedì, hanno convinto molti Comuni a posticipare

fattoquotidiano : Una presidente di seggio ha ricevuto la comunicazione di essere positiva al Coronavirus poco dopo averlo insediato,… - SusannaCeccardi : Nei periodi di emergenza si valuta un governo. La scuola è rimasta chiusa per mesi: si poteva intervenire nella mes… - LegaSalvini : ???? SOS SCUOLA! ???? Hai qualche problema nella tua scuola? Hai qualche suggerimento o qualche proposta per l'inizio… - BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: “2 COOL 4 SKOOL” dei BTS o qualcosa del genere ~ Si la conoscete, vero? Restiamo nella vecchia scuola! Comunque ragazzi,… - Lorena_Sca_ : RT @MaurizioAlba: Sto entrando nella scuola con lo sguardo basso, non vorrei mi cadesse l'occhio sui manifesti elettorali. #ElezioniRegion… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nella Scuola, nella seconda settimana decine di chiusure Il Sole 24 ORE Positivo alla Poggi Carducci di Sarzana. Classe in quarantena

Sarzana - Val di Magra - Una persona positiva. Una classe e i docenti che hanno avuto contatti sono in quarantena. E' quanto stabilito per una classe dell'Isa 13 di Sarzana, la Poggi Carducci. E' stat ...

Castellammare di Stabia. Work in progress, prosegue il percorso per restituire alla città la scuola di Postiglione.

Il Ministero dell'Istruzione decreta il finanziamento da 1 milione e 400mila euro: un importante risultato da noi conseguito, a seguito dell'approvazione del progetto, per velocizzare l'iter per i lav ...

Coronavirus: 66 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - In Trentino Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66 nuovi casi Covid, di cui uno in una scuola bolzanina. E' più che un raddoppio rispetto a ieri quello che ...

Sarzana - Val di Magra - Una persona positiva. Una classe e i docenti che hanno avuto contatti sono in quarantena. E' quanto stabilito per una classe dell'Isa 13 di Sarzana, la Poggi Carducci. E' stat ...Il Ministero dell'Istruzione decreta il finanziamento da 1 milione e 400mila euro: un importante risultato da noi conseguito, a seguito dell'approvazione del progetto, per velocizzare l'iter per i lav ...(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - In Trentino Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66 nuovi casi Covid, di cui uno in una scuola bolzanina. E' più che un raddoppio rispetto a ieri quello che ...