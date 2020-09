Riot Games annuncia l’inno dei Worlds 2020: ecco “Take Over”, con la partecipazione di Jeremy McKinnon (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo mesi di attesa, le migliori squadre di League of Legends di tutto il mondo si affronteranno finalmente a Shanghai per i Worlds 2020, che prenderanno il via il 25 settembre. Per celebrare l’evento più prestigioso dell’anno, Riot Games ha pubblicato canzoni a tema come “Phoenix”, “Rise” e “Legends Never Die” che hanno fatto il loro debutto al World Championship degli ultimi anni. Take Over. 1 hour. #Worlds2020 📺 : https://t.co/VnReZ5U0E3 pic.twitter.com/6iKRUtk81C — League of Legends (@LeagueOfLegends) September 17, 2020 Nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre, è stata svelata la canzone ufficiale dei Worlds 2020, ad appena una settimana ... Leggi su esports247 (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo mesi di attesa, le migliori squadre di League of Legends di tutto il mondo si affronteranno finalmente a Shanghai per i, che prenderanno il via il 25 settembre. Per celebrare l’evento più prestigioso dell’anno,ha pubblicato canzoni a tema come “Phoenix”, “Rise” e “Legends Never Die” che hanno fatto il loro debutto al World Championship degli ultimi anni. Take Over. 1 hour. #📺 : https://t.co/VnReZ5U0E3 pic.twitter.com/6iKRUtk81C — League of Legends (@LeagueOfLegends) September 17,Nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre, è stata svelata la canzone ufficiale dei, ad appena una settimana ...

