Quarto Grado torna stasera con l'inchiesta sulla morte di Maria Paola Gaglione (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo appuntamento stasera, venerdì 18 settembre, con Quarto Grado, l'appuntamento televisivo in onda su Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di oggi si parlerà ancora della morte di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 18 anni originaria di Caivano che una settimana fa ha perso la vita dopo un incidente in motorino. Dalle prime ricostruzioni, a procurare la caduta dallo scooter della 18 enne sarebbe stato suo fratello Michele, che non accettava la relazione tra la sorella e Ciro Migliore. In studio, i due conduttori presenteranno un'inchiesta sul caso, per fare maggiore chiarezza sulla morte della giovane Maria Paola.

