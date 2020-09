Pomeriggio 5: Mila Suarez e Elisa De Panicis raccontano il loro amore (Di venerdì 18 settembre 2020) Pioggia di critiche sui social per la presenza in studio di Mila Suarez ed Elisa De Panicis protagoniste a Venezia di un bacio saffico, di un amore raccontato negli studi di Pomeriggio 5 davanti a un’incredula Barbara D’Urso… Il bacio sul red carpet a Venezia ha regalato a Mila Suarez ed Elisa De Panicis qualche copertina di giornale ma anche tante polemiche. Accusatw di aver agito in manieraArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Pioggia di critiche sui social per la presenza in studio diedDeprotagoniste a Venezia di un bacio saffico, di unraccontato negli studi di5 davanti a un’incredula Barbara D’Urso… Il bacio sul red carpet a Venezia ha regalato aedDequalche copertina di giornale ma anche tante polemiche. Accusatw di aver agito in manieraArticolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Amore saffico a Pomeriggio 5: Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno una storia - CheDonnait : #MilaSuarez ed #ElisaDePanicis annunciano la loro frequentazione a #Pomeriggio5 - BuonoSolo : @mila_lucisano @ylefsch Oggi per entrare in cinema, c’erano gli spazi disegnati per terra nel cortile, tutti i geni… -