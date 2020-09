Oroscopo Branko della settimana dal 19 al 25 Settembre 2020, previsioni amore e fortuna (Di venerdì 18 settembre 2020) Oroscopo Ariete: Saturno in trigono sostiene gli affari: se lavori in proprio o sei un professionista, sei più avanti degli altri Ariete! Il pianeta taglia i rami secchi, favorisce sviluppi e contatti professionali: se lavori nel web, nelle nuove tecnologie, il successo è a un passo! Marte in Sagittario accende il tuo sex appeal ed è il massimo per il fitness: sei pronto a scaldare i muscoli? Con Giove in Bilancia, è meglio stare alla larga dalle beghe legali, dalle seccature burocratiche. A proposito, l’astro non copre gli altarini degli amanti segreti: se è il tuo caso, occhio alle tracce! Col partner, in famiglia o con qualcuno che ti ronza intorno, si discute per le solite questioni? Soprattutto venerdì e sabato la Luna calante è critica… Oroscopo Toro: Mercurio in Vergine accompagna le ... Leggi su controcopertina (Di venerdì 18 settembre 2020)Ariete: Saturno in trigono sostiene gli affari: se lavori in proprio o sei un professionista, sei più avanti degli altri Ariete! Il pianeta taglia i rami secchi, favorisce sviluppi e contatti professionali: se lavori nel web, nelle nuove tecnologie, il successo è a un passo! Marte in Sagittario accende il tuo sex appeal ed è il massimo per il fitness: sei pronto a scaldare i muscoli? Con Giove in Bilancia, è meglio stare alla larga dalle beghe legali, dalle seccature burocratiche. A proposito, l’astro non copre gli altarini degli amanti segreti: se è il tuo caso, occhio alle tracce! Col partner, in famiglia o con qualcuno che ti ronza intorno, si discute per le solite questioni? Soprattutto venerdì e sabato la Luna calante è critica…Toro: Mercurio in Vergine accompagna le ...

italiaserait : Oroscopo Branko domani, 19 settembre 2020: le previsioni in anteprima - zazoomblog : Oroscopo Branko – domani sabato 19 settembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni - #Oroscopo #Branko #domani… - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi venerdì 18 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi venerdì 18 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi venerdì 18 settembre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci -