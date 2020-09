Nvidia GeForce RTX 3080 sold-out, la società si scusa per l'inconveniente (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella giornata di ieri Nvidia ha messo sul mercato la prima scheda di prossima generazione, GeForce RTX 3080 e in pochissimo tempo tutte le unità sono andate sold-out. Ciò ha fatto infuriare non poco i fan, dato che tra l'altro su eBay molti stanno facendo gli sciacalli vendendo le schede grafiche a prezzi improponibili.Ora è proprio la società stessa a commentare quanto accaduto e lo fa scusandosi con tutti quelli che sono rimasti a bocca asciutta. "Questa mattina abbiamo riscontrato una domanda senza precedenti per la GeForce RTX 3080 presso i rivenditori globali, incluso il negozio online Nvidia" ha dichiarato la società. "Alle 6 del mattino del Pacifico abbiamo tentato di far ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella giornata di ieriha messo sul mercato la prima scheda di prossima generazione,RTXe in pochissimo tempo tutte le unità sono andate-out. Ciò ha fatto infuriare non poco i fan, dato che tra l'altro su eBay molti stanno facendo gli sciacalli vendendo le schede grafiche a prezzi improponibili.Ora è proprio la; stessa a commentare quanto accaduto e lo fandosi con tutti quelli che sono rimasti a bocca asciutta. "Questa mattina abbiamo riscontrato una domanda senza precedenti per laRTXpresso i rivenditori globali, incluso il negozio online" ha dichiarato la;. "Alle 6 del mattino del Pacifico abbiamo tentato di far ...

Eurogamer_it : #Nvidia si scusa per il sold-out delle schede grafiche GeForce RTX 3080. - TechDataItalia : Dopo mesi di voci di corridoio, finalmente è ufficiale. Quella che è stata definita “La più grande innovazione nel… - infoitscienza : NVIDIA GeForce RTX 3080: i giochi per sfruttarle al meglio - TheGamesMachine : Ecco, in una corposissima disamina, tutto quel che c'è da sapere sulle #GeForceRTX3080, ovviamente dalla penna dell… -