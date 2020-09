Maxima eleganza

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 settembre 2020) Altro che Kate Middleton. Altro che Meghan Markle. La vera regina (e non ho detto duchessa) di stile delle corti europee è, senza dubbio alcuno, un’altra: si chiama Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau e sul suo capo sta in bella mostra la preziosa corona di regina consorte dei Paesi Bassi. Ma chiamatela pure, semplicemente, Maxima D’Olanda. Cinquant’anni ancora da compiere (il 17 maggio prossimo: auguri in anticipo!), natali argentini, una laurea in economia, prestigiosi incarichi in grandi finanziarie in giro per il mondo prima di dire sì al suo principe (azzurro), Guglielmo Alessandro. Capelli biondi e lunghi, sguardo aperto e sorriso generoso, che «tradisce» le sue origini latine portando il calore di Buenos Aires nel palazzo reale del (ma è solo un luogo comune) grigio Nord Europa.