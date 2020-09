Juventus-Khedira, il braccio di ferro continua. E rispunta un aneddoto (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ noto ormai da tempo che la Juventus e Sami Khedira sarebbero destinati a separarsi. Il centrocampista tedesco non rientrerebbe nei piani di Andrea Pirlo, ragion per cui la società vorrebbe cederlo, anche con una certa fretta per poter intervenire sul calciomercato in entrata. La precarietà fisica sommata ad un elevato ingaggio, hanno fatto in modo che finora non siano pervenute offerte concrete per acquistare Khedira. Una situazione che starebbe innervosendo la stessa Juventus, in quanto l’ex Real Madrid non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro significativo, accettando la risoluzione contrattuale. Questa sarebbe la via più percorribile per la Vecchia Signora, ma al momento il giocatore non ne vorrebbe sapere. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ noto ormai da tempo che lae Samisarebbero destinati a separarsi. Il centrocampista tedesco non rientrerebbe nei piani di Andrea Pirlo, ragion per cui la società vorrebbe cederlo, anche con una certa fretta per poter intervenire sul calciomercato in entrata. La precarietà fisica sommata ad un elevato ingaggio, hanno fatto in modo che finora non siano pervenute offerte concrete per acquistare. Una situazione che starebbe innervosendo la stessa, in quanto l’ex Real Madrid non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro significativo, accettando la risoluzione contrattuale. Questa sarebbe la via più percorribile per la Vecchia Signora, ma al momento il giocatore non ne vorrebbe sapere. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

