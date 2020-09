Juventus: cosa darà Dzeko al gioco di Pirlo? (Di venerdì 18 settembre 2020) Ormai l’attesa potrebbe essere davvero finita: Edin Dzeko, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, a cui comunque il calciomercato ci ha spesso abituati, secondo le recenti notizie sarebbe l’indiziato numero uno per diventare il nuovo numero 9 della Juventus durante la prossima stagione. La trattativa con la Roma si sarebbe finalmente sbloccata e adesso ci sarebbero solamente alcuni dettagli da sistemare prima della firma. La concorrenza di altri profili, come Suarez o Milik, sarebbe così stata definitivamente scalzata dal Cigno di Sarajevo, il preferito da Andrea Pirlo da diverse settimane, l’uomo giusto per occupare il ruolo di centravanti nell’idea tattica del Maestro. Sarà una piacevole scoperta vedere dialogare il bosniaco di volta in volta con Cristiano Ronaldo ma, più ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ormai l’attesa potrebbe essere davvero finita: Edin, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, a cui comunque il calciomercato ci ha spesso abituati, secondo le recenti notizie sarebbe l’indiziato numero uno per diventare il nuovo numero 9 delladurante la prossima stagione. La trattativa con la Roma si sarebbe finalmente sbloccata e adesso ci sarebbero solamente alcuni dettagli da sistemare prima della firma. La concorrenza di altri profili, come Suarez o Milik, sarebbe così stata definitivamente scalzata dal Cigno di Sarajevo, il preferito da Andreada diverse settimane, l’uomo giusto per occupare il ruolo di centravanti nell’idea tattica del Maestro. Sarà una piacevole scoperta vedere dialogare il bosniaco di volta in volta con Cristiano Ronaldo ma, più ...

