Era un tenente senza gambe in Forrest Gump: Oggi, a 65 anni, capelli brizzolati…[FOTO] (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha interpretato il soldato senza gambe, il tenente Dan Tayor, nel celebre film Forrest Gump, accanto ad un incredibile Tom Hanks. Questo film ha avuto un forte impatto sulla cultura pop, tanto da far entrare nel linguaggio comune la celebre frase «corri, Forrest, corri». Dopo quel ruolo, Sinise ha avuto un grandissimo successo che lo ha portato a brillare anche sulla Walk of Fame di Hollywood. Gary Sinise: una carriera piena di successi. Gary è nato nell'Illinois e ha iniziato a recitare grazie ad una sua professoressa, con il musical West Side Story. Finiti gli studi, fonda una compagnia di teatro che in poco tempo diventa una delle più importanti di Chicago. I primi spettacoli sono stati presentati nei locali di una chiesa di Highland Park, Sinise ...

