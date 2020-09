Demet Özdemir torna sul set della nuova serie che la vede protagonista e la sua famiglia le fa una sorpresa (Di venerdì 18 settembre 2020) La serie tv turca “Daydreamer – Le Ali del sogno” in onda su canale 5 ha portato l’attrice Demet Özdemir a diventare molto popolare anche in Italia. La storia d’amore tra Sanem e Can in “Daydreamer” ha appassionato milioni di telespettatori, grazie alla storia romantica e all’interpretazione dei due attori principali Demet Özdemir e Can Yaman. Da quando ha esordito in “Erkenci kus” (Daydreamer – Le Ali del sogno), l’attrice turca è diventata una vera e propria star internazionale, il suo account Instagram è seguito da più di 10 milioni di follower incuriositi dai post e dalle foto che la bella e giovane attrice condivide con loro. Foto: Instagram/Demet Özdemir Di recente Demet ha postato una ... Leggi su virali.video (Di venerdì 18 settembre 2020) Latv turca “Daydreamer – Le Ali del sogno” in onda su canale 5 ha portato l’attriceÖzdemir a diventare molto popolare anche in Italia. La storia d’amore tra Sanem e Can in “Daydreamer” ha appassionato milioni di telespettatori, grazie alla storia romantica e all’interpretazione dei due attori principaliÖzdemir e Can Yaman. Da quando ha esordito in “Erkenci kus” (Daydreamer – Le Ali del sogno), l’attrice turca è diventata una vera e propria star internazionale, il suo account Instagram è seguito da più di 10 milioni di follower incuriositi dai post e dalle foto che la bella e giovane attrice condivide con loro. Foto: Instagram/Özdemir Di recenteha postato una ...

Terry77535931 : #DemetÖzdemir Demet Özdemir è la nota attrice di Daydreamer. Avete mai visto la sorella e il fratello dell’attrice?… - anna59470682 : @canyaman1989 Ciao Can o finito di vedere tutta la sop in turco con sottotitoli in italiano, ti ho amato, ti ho od… - Rosy_B_LH : RT @___hayalperest: Tweet di apprezzamento per la bellezza di Demet Özdemir.?? Un angelo.?? #DayDreamer - rvsetto : Chissà come deve essere svegliarsi la mattina ed essere Demet Özdemir. - mony0770 : @irEm_9019 @DizzyOwl1 Infatti sono pochi i giornali o le trasmissioni - praticamente nessuna) che citano il nome di… -

