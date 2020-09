Cosa c’entrano Cipro e la Bielorussia? (Di venerdì 18 settembre 2020) Il primo dei due paesi blocca l'intera Unione Europea sulle sanzioni da applicare al secondo: c'è di mezzo la Turchia Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Il primo dei due paesi blocca l'intera Unione Europea sulle sanzioni da applicare al secondo: c'è di mezzo la Turchia

mmanuscola : non ho capito cosa c'entrano i produttori adesso - ilpost : Cosa c’entrano Cipro e la Bielorussia? - GiandomenicoFu3 : @PioDeMeo1 @matteosalvinimi Ma vai a cagare che la cultura maschilista di Destra è la prima a richiedere la proprie… - nauardo : @emanueleaina @Ramenolas @pietromangili @ManuelTucci2 @CarloCalenda Non è questione di come la leggiamo tu o io,ma… - chiararaus : @MelissaAnastas6 @Grazian40468325 @giulipaglianiti demente tengo 27 anni e ti piscio in testa. parli di droga e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entrano Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera