Coronavirus | 1 907 nuovi contagi su 99 839 tamponi | 10 i morti

you_trend : ?? #Coronavirus, 18/09/20 • Attualmente positivi: 42.457 • Deceduti: 35.668 (+10, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 216.80… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 con 99mila tamponi, 10 i morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Netto aumento dei contagi in #Italia, +1.907, dieci le vittime #coronavirus #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.907 nuovi casi, 853 guariti e 10 morti nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.907 nuovi casi, 853 guariti e 10 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 907

Il bollettino coronavirus Italia di ieri ha segnato un aumento di casi positivi e di decessi, nonché di casi attivi. Come vi abbiamo raccontato, giovedì il Ministero della Salute ha registrato 1.585 n ...Che sia o meno la seconda ondata non è ancora certificato, ma i contagi in Sicilia crescono ogni giorno di più e le strutture ospedaliere tornano in allarme per il crescente numero di ricoveri. Dopo i ...Covid Italia, il bollettino di oggi 18 settembre 2020. Sono 1.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia (+322 rispetto a ieri) con circa 99mila tamponi, in lieve flessione (-2mila) rispetto a ieri. Le ...