Contagi in aumento e rialzo età media: in sei Regioni indice Rt superiore a 1 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia evidenzia come in Italia ci sia in atto un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei. Nel nostro Paese viene segnalato un aumento di nuovi casi segnalati per la settima settimana consecutiva. Si evince una maggiore trasmissione in ambito domiciliare/familiare con circolazione del virus anche tra persone con età più avanzata. È infatti ancora in aumento l'età media dei casi diagnosticati (41 anni nella settimana di monitoraggio) ed il 35% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio ha un'età maggiore di 50 anni. Anche in questa settimana di ...

