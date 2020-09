Che cos’è Citbot, la prima intelligenza artificiale che risponde sui temi del diritto alla salute (Di venerdì 18 settembre 2020) Filomena Gallo Tutelare il diritto alla salute dei cittadini significa supportarli nel momento più difficile delle proprie esistenze, ovvero nell’emergenza. Ma anche nella solitudine, causata da un servizio sanitario talvolta poco presente, specie nell’offerta di informazioni su servizi di importanza vitale, resi, così, quasi irraggiungibili. Quando la strada della conoscenza viene riempita di ostacoli, rappresentati dalla mancanza di campagne di comunicazione istituzionali, lì ora arriva l’intelligenza artificiale, e la tecnologia. Che cos’è un Chatbot Non tutti forse sanno cosa sia un Chatbot: si tratta di un programma in grado di simulare una conversazione con un essere umano, un sistema insomma in grado di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Filomena Gallo Tutelare ildei cittadini significa supportarli nel momento più difficile delle proprie esistenze, ovvero nell’emergenza. Ma anche nella solitudine, causata da un servizio sanitario talvolta poco presente, specie nell’offerta di informazioni su servizi di importanza vitale, resi, così, quasi irraggiungibili. Quando la strada della conoscenza viene riempita di ostacoli, rappresentati dmancanza di campagne di comunicazione istituzionali, lì ora arriva l’, e la tecnologia. Che cos’è un Chatbot Non tutti forse sanno cosa sia un Chatbot: si tratta di un programma in grado di simulare una conversazione con un essere umano, un sistema insomma in grado di ...

