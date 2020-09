Bonus: dall’automatismo alla Tari, tutto quello che c’è da sapere sullo sconto in bolletta (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione diventerà automatica e non sarà più necessario presentare la domanda: ecco cosa cambierà nei prossimi mesi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione diventerà automatica e non sarà più necessario presentare la domanda: ecco cosa cambierà nei prossimi mesi

MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: #Bonus: dall’automatismo alla #Tari, tutto quello che c’è da sapere sullo sconto in bolletta - Il Sole 24 ORE @celenostal… - Andrea_V_73 : #Bonus: dall’automatismo alla #Tari, tutto quello che c’è da sapere sullo sconto in bolletta - Il Sole 24 ORE… - celenostalgia : La sempre utilissima informazione di servizio sui #bonussociali: dall'automatismo alla #Tari, tutte le novità in a… - Italia_Notizie : Sconto in bolletta, tutto quello che c’è da sapere dall’automatismo alla Tari - fisco24_info : Sconto in bolletta, tutto quel che c’è da sapere dall’automatismo alla Tari: Dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione div… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus dall’automatismo Odolo - Buon compleanno Valsabbia Valle Sabbia News