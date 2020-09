Bayern-Schalke, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Come da tradizione l'apertura della Bundesliga, giunta alla 58.ma edizione, è il venerdì sera e tra poche ore i campioni d'Europa e di Germania del Bayern Monaco ospiteranno lo Schalke per il primo turno del torneo tedesco. Governo e regioni hanno approvato una linea comune sull’apertura al pubblico degli stadi, consentendo il 20 per cento della capienza in tutta la nazione, ma a determinate condizioni.La partita inizierà alle 20.30 e sarà possibile vederla in tv e in streaming. Sky trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale Sky Sport Football, numero 203 del satellite. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Bayern Monaco-Schalke 04 in streaming gratis attraverso Sky Go, il servizio che la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Come da tradizione l'apertura della Bundesliga, giunta alla 58.ma edizione, è il venerdì sera e tra poche ore i campioni d'Europa e di Germania delMonaco ospiteranno loper il primo turno del torneo tedesco. Governo e regioni hanno approvato una linea comune sull’apertura al pubblico degli stadi, consentendo il 20 per cento della capienza in tutta la nazione, ma a determinate condizioni.La partita inizierà alle 20.30 e sarà possibilein tv e in. Sky trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale Sky Sport Football, numero 203 del satellite. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguireMonaco-04 ingratis attraverso Sky Go, il servizio che la ...

