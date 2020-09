Al Bano, polemica sulla pensione: ”Non arriverei a fine mese” (Di venerdì 18 settembre 2020) Scoppia la polemica per le parole di Al Bano sulla pensione di 1470 euro: il cantante dichiara che con quei soldi non arriverebbe a fine mese Torna a far parlare di sé Al Bano, scatenando una vera e propria polemica sui social. A far scoppiare la polemica contro il cantante pugliese sono le sue parole … Questo articolo Al Bano, polemica sulla pensione: ”Non arriverei a fine mese” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 settembre 2020) Scoppia laper le parole di Aldi 1470 euro: il cantante dichiara che con quei soldi non arriverebbe amese Torna a far parlare di sé Al, scatenando una vera e propriasui social. A far scoppiare lacontro il cantante pugliese sono le sue parole … Questo articolo Al: ”Nonmese” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

