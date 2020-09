“A questa città mi lega un sentimento profondo e un amore che va oltre il consenso” (Di venerdì 18 settembre 2020) “E’ uno dei discorsi più importanti della mia vita”. Ha esordito così Ernesto Sica, candidato al consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva per Vincenzo De Luca Presidente, nel corso della serata di mercoledì quando ha incontrato i cittadini e gli elettori nei Giardini di Palazzo Sabbato, a Pontecagnano Faiano. Per Sica, quella di mercoledì, è stato un viaggio tra le emezioni, i ricordi, le tappe, gli impegni ma anche l’occasione per trarre un primo bilancio dei risultati raggiunti e gli obiettivi ancora da raggiungere, in una location davvero suggestiva e gremita, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. “Parlare alla mia comunità è sempre un’emozione forte. Perché a questa Città mi lega un sentimento ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 settembre 2020) “E’ uno dei discorsi più importanti della mia vita”. Ha esordito così Ernesto Sica, candidato al consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva per Vincenzo De Luca Presidente, nel corso della serata di mercoledì quando ha incontrato i cittadini e gli elettori nei Giardini di Palazzo Sabbato, a Pontecagnano Faiano. Per Sica, quella di mercoledì, è stato un viaggio tra le emezioni, i ricordi, le tappe, gli impegni ma anche l’occasione per trarre un primo bilancio dei risultati raggiunti e gli obiettivi ancora da raggiungere, in una location davvero suggestiva e gremita, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. “Parlare alla mia comunità è sempre un’emozione forte. Perché aCittà miun...

