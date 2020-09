Un altro ferito grave con il monopattino | “Priorità alla sicurezza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Da giugno ci sono gi&a; stati 130 incidenti con i mezzi elettrici, soprattutto con il. Servizi sharing, il patto tra le «app»: una squadra di steward per controllare e informare i cittadini sulle regole. Il sindaco: no deroghe al codice della strada. “Ilelettrico – scrive in merito sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – si sta diffondendo in tutte le grandi citt&a; internazionali ed &e; naturale che sia cos&i; anche a Milano. Ci&o; che per&o; io vedo (e come me tutti i milanesi) sono comportamenti tutt’che esemplari nell’utilizzo di questi veicoli. Dall’andare in due su un unico ...