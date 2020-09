Traffico Roma del 17-09-2020 ore 15:30 (Di giovedì 17 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare un incidente ha rallentato ulteriormente il Traffico tra la creatina la Tuscolana e dopo una mattinata caratterizzata dalle code per un incidente sul tratto Urbano della A24 si circola ora regolarmente su entrambe le direzioni scorrevole la circolazione su via del Foro Italico mentre sulla tangenziale est e brevi rallentamenti tra via Tiburtina e lo svincolo della A24 per chi è diretto a San Giovanni all’Eur prudenza per un incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di Viale dell’Oceano Atlantico proseguendo verso il disagi per la stessa causa anche sulla Pontina tra la Colombo è il video del raccordo anulare alla Cecchignola sempre per lavori in corso possibili difficoltà nei momenti di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare un incidente ha rallentato ulteriormente iltra la creatina la Tuscolana e dopo una mattinata caratterizzata dalle code per un incidente sul tratto Urbano della A24 si circola ora regolarmente su entrambe le direzioni scorrevole la circolazione su via del Foro Italico mentre sulla tangenziale est e brevi rallentamenti tra via Tiburtina e lo svincolo della A24 per chi è diretto a San Giovanni all’Eur prudenza per un incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità di Viale dell’Oceano Atlantico proseguendo verso il disagi per la stessa causa anche sulla Pontina tra la Colombo è il video del raccordo anulare alla Cecchignola sempre per lavori in corso possibili difficoltà nei momenti di ...

