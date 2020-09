"Tante accuse, zero prove. Avvoltoi su un cadavere che non c'è". Cristiana Lodi, Salvini nel mirino (Di giovedì 17 settembre 2020) Supponiamo che l'accusa abbia ragione. E che davvero i commercialisti arrestati (due dei quali con incarico amministrativo per conto della Lega alla Camera e al Senato) abbiano davvero gonfiato il prezzo nella compravendita del capannone di Cormano da destinare a Lombardia film commission. Ipotizziamo che il quartetto abbia realmente comprato l'immobile a 800mila euro nonosTante esso ne valesse la metà, allo scopo di spartirsi il plusvalore e/o drenare parte del milione di fondi pubblici ottenuti dalla Regione stessa per acquistare il capannone in oggetto. Immaginiamo sia tutto vero e che i reati contestati (peculato e turbativa) reggano. Fosse anche tutto vero, esiste qualcuno che ci dica cosa c'entri in tutto questo la Lega? Quale sarebbe il legame fra il partito di Salvini e la compravendita del capannone? E soprattutto: qual ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Supponiamo che l'accusa abbia ragione. E che davvero i commercialisti arrestati (due dei quali con incarico amministrativo per conto della Lega alla Camera e al Senato) abbiano davvero gonfiato il prezzo nella compravendita del capannone di Cormano da destinare a Lombardia film commission. Ipotizziamo che il quartetto abbia realmente comprato l'immobile a 800mila euro nonosesso ne valesse la metà, allo scopo di spartirsi il plusvalore e/o drenare parte del milione di fondi pubblici ottenuti dalla Regione stessa per acquistare il capannone in oggetto. Immaginiamo sia tutto vero e che i reati contestati (peculato e turbativa) reggano. Fosse anche tutto vero, esiste qualcuno che ci dica cosa c'entri in tutto questo la Lega? Quale sarebbe il legame fra il partito die la compravendita del capannone? E soprattutto: qual ...

Una virologa cinese afferma che il coronavirus è artificiale. Ma mancano le prove

La virologa cinese Li-Meng Yan ha riferito durante un'intervista che il governo cinese ha creato e diffuso il nuovo coronavirus intenzionalmente. Ma le prove della sua accusa non le ha ancora rese pub ...

Spotify critica Apple One per abuso di posizione dominante: danneggia la concorrenza

Apple One è ufficialmente realtà: si tratta di un abbonamento unico che riunisce al suo interno vari servizi della casa di Cupertino, a prezzi davvero convenienti. Piacerà probabilmente ai consumatori ...

Emily Ratajkowski abusata? Accuse di violenza sessuale al fotografo

Emily Ratajkowski abusata- La modella vittima di abusi sessualI? È l’inquietante racconto della showgirl e attrice statunitense che rievoca un fatto avvenuto 8 anni fa a casa di un fotografo. Emily Ra ...

