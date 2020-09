Stalker di Taylor Swift è stato condannato a 30 mesi di carcere

(Di giovedì 17 settembre 2020) Eric Swarbrick, un uomo di Austin che per anni ha inviato lettere di minacce ae alla sua etichetta, èa 30di. La sentenza, pronunciata da un tribunale di Nashville, prevede anche tre anni di libertà vigilata, e arriva due anni dopo l`ordine restrittivo ottenuto dadopo le continue minacce di morte e violenza sessuale. Secondo la denuncia, nel 2018 Swarbick ha inviato più di 40 lettere a Big Machine. All`inizio chiedeva al CEO dell`etichetta di presentargli, poi le lettere sono diventate sempre più violente. In tre occasioni Swarbick è andato di persona a Nashville per consegnarle. Il 2 agosto, è entrato nella sede dell`etichetta ed è ...

Sospiro di sollievo, dopo tanta paura, per Taylor Swift. E' infatti arrivata la condanna a 30 mesi di carcere, e tre anni di libertà vigilata, per Eric Swarbrick, un uomo di Austin che per anni ha inv ...Secondo i documenti legali, Eric Swarbrick ha inviato oltre 40 lettere ed e-mail violente e a sfondo sessuale. Lo stalker Taylor Swift è stato condannato a 30 mesi dietro le sbarre. Eric Swarbrick si ...