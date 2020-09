“Sono stato aggredito da un uomo di colore”, ma è una bufala: denunciato per simulazione di reato un candidato Lega (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sono stato aggredito da un uomo di colore”, così un candidato Lega di 19 anni aveva esordito per raccontare uno spiacevole episodio di violenza nei suoi confronti, perpetrata da un extracomunitario nel tentativo di rubargli il borsello. Il ragazzo aveva raccontato ai carabinieri che alle 18 di lunedì 7 settembre si trovava al cimitero di Valenza, comune nel quale risiede, per fare visita alla tomba di suo nonno. Mentre rientrava aveva visto un ragazzo alto circa 1 metro e 80 con lo scaldacollo sul viso dirigersi verso di lui. L’aggressore avrebbe tentato di rubargli il marsupio e il ragazzo avrebbe opposto resistenza, fino a mettersi a urlare per chiedere aiuto. In quel momento sarebbe arrivato un ragazzo di 16 anni che avrebbe messo in fuga ... Leggi su bufale (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sonoda undi colore”, così undi 19 anni aveva esordito per raccontare uno spiacevole episodio di violenza nei suoi confronti, perpetrata da un extracomunitario nel tentativo di rubargli il borsello. Il ragazzo aveva raccontato ai carabinieri che alle 18 di lunedì 7 settembre si trovava al cimitero di Valenza, comune nel quale risiede, per fare visita alla tomba di suo nonno. Mentre rientrava aveva visto un ragazzo alto circa 1 metro e 80 con lo scaldacollo sul viso dirigersi verso di lui. L’aggressore avrebbe tentato di rubargli il marsupio e il ragazzo avrebbe opposto resistenza, fino a mettersi a urlare per chiedere aiuto. In quel momento sarebbe arrivato un ragazzo di 16 anni che avrebbe messo in fuga ...

AndreaOrlandosp : Sono stato a Valenza per un comizio, c’era passato Salvini e aveva promesso una nuova piscina ed un ospedale. Io ho… - matteosalvinimi : Un pensiero e un abbraccio ai cittadini di #Ancona e un grazie a Vigili del Fuoco e soccorritori. Per fortuna non c… - GiovanniToti : Il ponte di Albiano Magra è crollato l’8 aprile, oltre 5 mesi dopo le macerie sono ancora qui e di ricostruzione no… - temposcaduto19 : RT @matteosalvinimi: Un pensiero e un abbraccio ai cittadini di #Ancona e un grazie a Vigili del Fuoco e soccorritori. Per fortuna non ci s… - Ste_Gualdoni : RT @MarcoZH10: Intervista a Steven #Zhang al @Corriere: '#Conte? Mi faccia dire che i toni di quel summit sono stati drammatizzati. Era nec… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stato «Lukashenko ora è la spina nel fianco di Putin» Panorama