Serie C, Calcagno (AIC): “Con queste norme il campionato non partirà, si giocherà solo ad una condizione” (Di giovedì 17 settembre 2020) "Mi spiace dirlo ma con queste norme il campionato non partirà".Parola di Umberto Calcagno. Dopo aver annunciato lo stato di agitazione per l'intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti nel campionato di Serie C, riservandosi - in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate - di indire lo sciopero per la prima giornata di campionato, il vicepresidente dell'Assocalciatori, intervenuto ai microfoni di 'Tuttoc.com' è tornato a parlare della questione relativa alle liste bloccate a ventidue giocatori."Se non verrà eliminato il vincolo delle liste, i giocatori non scenderanno in campo. Ci aspettiamo che non si arrivi a tanto. Oggi abbiamo un’unica certezza: se la situazione non cambia, la prima giornata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) "Mi spiace dirlo ma conilnon partirà".Parola di Umberto. Dopo aver annunciato lo stato di agitazione per l'intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti neldiC, riservandosi - in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate - di indire lo sciopero per la prima giornata di, il vicepresidente dell'Assocalciatori, intervenuto ai microfoni di 'Tuttoc.com' è tornato a parlare della questione relativa alle liste bloccate a ventidue giocatori."Se non verrà eliminato il vincolo delle liste, i giocatori non scenderanno in campo. Ci aspettiamo che non si arrivi a tanto. Oggi abbiamo un’unica certezza: se la situazione non cambia, la prima giornata ...

Mediagol : #SerieC, Calcagno (AIC): 'Con queste norme il campionato non partirà, si giocherà solo ad una condizione' - CalcioNews24 : AIC, Calcagno avvisa: «Con queste norme la Serie C non partirà» - sportface2016 : #Aic, #Calcagno: 'Spiace dirlo ma se non verrà eliminato il vincolo delle liste, i giocatori non scenderanno in cam… - fantapazzcom : Calcagno: liste e giovani... c risiamo - zazoomblog : Serie C Calcagno (AIC): “Se occorrerà fermeremo il campionato”. Oggi la riunione del Consiglio Federale - #Serie… -