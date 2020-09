Omicidio Colleferro “A ma’ co’ sto sorriso li sdrajavo tutti quanti” | la poesia commuove la mamma di Willy

(Di giovedì 17 settembre 2020) “A Ma’ hai visto come so piccolo / però so dovuti veni ‘n tanti /co stoliquanti …”, è uno dei passaggi più commoventi dellache Davide Leva, Er poeta romantico fastidioso, ha dedicato aMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni di Paliano, ucciso il 6 settembre scorso, nel pestaggio di. Composto nell’immediatezza dei fatti, il componimento è stato letto mercoledì sera durante la fiaccolata commemorativa ae dondato alladel giovane. Ecco il testo. “A Ma’ stasera nun torno va a letto nun m’aspetta’ faccio ‘n sarto all’artro monno… Te chiedo scusa a Ma’ c’era ...

